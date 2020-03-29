Глава Роспечати: писатель-фронтовик Юрий Бондарев достиг вершин советской литературы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Произведения Юрия Бондарева стали символами художественного воплощения потерь и побед страны в годы Великой Отечественной войны, он достиг вершин советской литературы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава Роспечати Михаил Сеславинский.

О смерти советского писателя-фронтовика ранее в воскресенье ТАСС сообщила его супруга Валентина Бондарева.

"Обидно, до слез обидно, что Юрий Васильевич не дожил до юбилея великой Победы. Мы благодарны ему за то, что события Великой Отечественной войны предстали перед нами его глазами, глазами простого командира артиллерийского расчета. "Горячий снег" и "Батальоны просят огня" - это не просто название повестей, это кодовые слова, символы художественного воплощения наших потерь и побед в годы войны. Он не просто достиг вершин советской литературы, но и навсегда вошел в историю отечественной словесности", - сказал Сеславинский.

Собеседник агентства напомнил, что Бондарев учился в Литинституте в мастерской Константина Паустовского и в прошлом году стал первым лауреатом международной литературной премии "Золотая Роза" имени своего наставника. "Теперь она склонилась вместе с нами перед его светлой памятью", - заключил собеседник агентства.