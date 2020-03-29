Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бондарева

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам писателя Юрия Бондарева, умершего в воскресенье на 97-м году жизни в Москве. Сообщение было опубликовано на странице Медведева в Facebook .

"Ушел из жизни Юрий Васильевич Бондарев. Это большая утрата для родных и близких, отечественной культуры, для всех нас. Талантливый и самобытный писатель, фронтовик, Юрий Васильевич создал немало замечательных произведений, полюбившихся нескольким поколениям читателей. Его творчество стало попыткой всестороннего осмысления героического подвига советского народа в Великой Отечественной войне", - написал Медведев.

Он отметил, что Бондарев был человеком с твердыми принципами и умел отстаивать свою позицию.

"На страницах своих книг Юрий Васильевич ярко и остро ставил вопросы о жизни и смерти, раскрывал тончайшие грани человеческой души, поднимал важные мировоззренческие проблемы. И, конечно, призывал помнить о том какую страшную цену заплатило его поколение за Великую Победу. Главное - все произведения Юрия Васильевича пронизывала беззаветная любовь к своей стране", - добавил Медведев.

О писателе

Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. В годы Великой Отечественной войны служил на фронте, был дважды ранен. Он принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью "За отвагу".

В 1946 году поступил в Литературный институт имени Горького, занимался в семинаре Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, в том числе повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы. По его сценарием и литературным произведениям сняли фильмы "Горячий снег", "Батальоны просят огня" и другие.