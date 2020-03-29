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Любимова: произведения Бондарева трогают читателей достоверностью и убедительностью

Министр культуры отметила, что миллионам людей Бондарев навсегда запомнится не только как выдающийся прозаик, но и как автор сценариев для легендарных картин о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Произведения писателя Юрия Бондарева трогают читателей своей убедительностью и достоверностью. Об этом заявила в воскресенье министр культуры РФ Ольга Любимова, соболезнования которой приводит пресс-служба ведомства.

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"С большой скорбью узнала о кончине Юрия Бондарева. Из жизни ушел человек, принадлежавший к прославленному поколению писателей-фронтовиков, очевидец и участник героического подвига нашего народа. Его произведения и сегодня трогают сердца читателей своей достоверностью и убедительностью, силой мысли и слова", - подчеркнула министр.

Любимова отметила, что миллионам людей Бондарев навсегда запомнится не только как выдающийся прозаик, но и как автор сценариев для легендарных картин о Великой Отечественной войне - киноэпопеи "Освобождение", фильмов "Горячий снег" и "Батальоны просят огня".

Юрий Бондарев умер в воскресенье в Москве на 97-м году жизни.

Писатель родился 15 марта 1924 года в Орске. В годы Великой Отечественной войны служил на фронте, был дважды ранен. Он принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью "За отвагу".

В 1946 году поступил в Литературный институт имени Горького, занимался в семинаре Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, в том числе повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы. По его сценариям и литературным произведениям сняли фильмы "Горячий снег", "Батальоны просят огня" и другие.

Теги
РоссияБондарев, Юрий ВасильевичЛюбимова, Ольга Борисовна
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