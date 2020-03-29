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Мединский: произведения Бондарева пронизаны правдой о Великой Отечественной войне

Председатель РВИО выразил соболезнования семье писателя

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Литературное наследие писателя Юрия Бондарева пронизано правдой о Великой Отечественной войне, сохранение которой особенно актуально в год 75-летия великой Победы, заявил в воскресенье председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

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Биография писателя Юрия Бондарева

Юрий Бондарев умер в воскресенье в Москве на 97-м году жизни.

"Его произведения "Батальоны просят огня", "Горячий снег", "Юность командиров", "Последние залпы", повести и романы пронизаны правдой о войне, о героизме и силе духа советских воинов, правдой в равной мере художественной и документальной. Она остро необходима нам сейчас, спустя 75 лет после окончания войны. Бондарева всегда будет не хватать. Судьба подарила мне знакомство с Юрием Васильевичем, он всегда очень близко принимал к сердцу все, чем жила наша отечественная литература и культура. Как фронтовик он всю свою жизнь был верен своим принципам, не поддавался никакой конъюнктуре, жил честно и скромно", - приводит слова Мединского пресс-служба РВИО.

Он напомнил, что Бондарев был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией". "С нами навсегда останутся его замечательные произведения, фильмы, снятые по его романам и повестям, наполненные суровым реализмом военных событий и тонким лиризмом человеческих отношений его незабываемых героев", - подчеркнул помощник главы государства.

Председатель РВИО выразил соболезнования семье Юрия Бондарева, всем поклонникам его литературного таланта.

Писатель родился 15 марта 1924 года в Орске. В годы Великой Отечественной войны служил на фронте, был дважды ранен. Он принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. В 1946 году поступил в Литературный институт имени Горького, занимался в семинаре Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, в том числе повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы. По его сценариям и литературным произведениям сняли фильмы "Горячий снег", "Батальоны просят огня" и другие.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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