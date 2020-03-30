Российские звезды присоединились к флешмобу "Мой и пой" для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Светлана Лобода, Родион Газманов, Жасмин, Анна Семенович, Татьяна Терешина, Денис Клявер и другие певцы стали участниками флешмоба "Мой и Пой", запущенного телеканалом "Муз-ТВ" в социальной сети Instagram. Знаменитости публикуют под соответствующим хештегом видеозаписи, на которых моют руки, напевая популярные песни.

"Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук снижает риски заболевания. А пение - повышает настроение", - написал, запуская флешмоб, директор телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетьяров.

Светлана Лобода призвала поклонников в режиме самоизоляции поднимать друг другу настроение. "Дома можно все: петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение", - подписала она свой ролик.

"Берегите себя и не забывайте мыть руки, даже если такая мера предосторожности не кажется вам достаточной, - это работает", - отметила Жасмин, прочитавшая для флешмоба сказку "Мойдодыр" Корнея Чуковского своим детям.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. По решению местных властей для всех жителей Москвы и Московской области действует режим самоизоляции. Гражданам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также выгула собаки и выноса бытового мусора.