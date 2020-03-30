Рязанский губернатор обязал всех жителей региона находиться в самоизоляции из-за пандемии

РЯЗАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов в понедельник подписал распоряжение, которое обязывает всех жителей региона соблюдать режим самоизоляции. Исключением являются особые случаи, в том числе обращение за экстренной медпомощью и покупка продуктов, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"Согласно новому документу, подписанному губернатором Рязанской области Николаем Любимовым 30 марта 2020 года, внесены дополнения в ряд пунктов распоряжения. В частности, граждане будут обязаны не покидать места проживания, за исключением особых случаев. К ним, в том числе, относятся: обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы либо к ближайшему месту приобретения товаров, услуг, реализация которых не ограничена, выгул домашних животных, вынос бытовых отходов вблизи места жительства", - говорится в сообщении.

Кроме того, жители региона должны будут соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте - так называемое социальное дистанцирование.