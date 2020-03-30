{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Рязанский губернатор обязал всех жителей региона находиться в самоизоляции из-за пандемии

Исключением являются особые случаи, в том числе обращение за экстренной медпомощью и покупка продуктов

РЯЗАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов в понедельник подписал распоряжение, которое обязывает всех жителей региона соблюдать режим самоизоляции. Исключением являются особые случаи, в том числе обращение за экстренной медпомощью и покупка продуктов, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Согласно новому документу, подписанному губернатором Рязанской области Николаем Любимовым 30 марта 2020 года, внесены дополнения в ряд пунктов распоряжения. В частности, граждане будут обязаны не покидать места проживания, за исключением особых случаев. К ним, в том числе, относятся: обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы либо к ближайшему месту приобретения товаров, услуг, реализация которых не ограничена, выгул домашних животных, вынос бытовых отходов вблизи места жительства", - говорится в сообщении.

Кроме того, жители региона должны будут соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте - так называемое социальное дистанцирование.

Теги
РоссияРязанская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Путин: полпреды и губернаторы должны лично контролировать поддержку пожилых граждан
Президент подчеркнул, что важно обеспечить им поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС