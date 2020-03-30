Кабмин создал центр, который займется опровержением фейков о ситуации с коронавирусом в РФ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в рамках правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом специального коммуникационного центра, который займется отслеживанием и опровержением недостоверной информации о ситуации с вирусом в РФ. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Задачами коммуникационного центра являются <…> выявление и опровержение ложной информации о новой коронавирусной инфекции, распространение которой может создать угрозу жизни и здоровью людей, привести к росту напряженности в обществе, дестабилизировать социально-экономическую и политическую обстановку в стране", - говорится в документе.

Согласно постановлению, коммуникационный центр будет обеспечивать взаимодействие федеральных, региональных, муниципальных органов власти и иных организаций при рассмотрении вопросов, связанных с распространением коронавируса, а также займется информированием граждан о работе правительственного координационного совета.

В частности, в числе задач коммуникационного центра - непрерывный сбор, обработка, анализ и предоставление полной и достоверной информации о ситуации с распространением и мерах по противодействию вирусу, включая оперативный мониторинг показателей, представляемых федеральными ведомствами. Центр также будет оперативно доводить до федеральных, региональных, муниципальных властей, других органов и организаций информацию о нормативных правовых актов, принятых в рамках противодействию пандемии.

Он будет отслеживать динамику социальных и экономических показателей, показателей промышленности, доступности потребительских и медицинских товаров, объемов производства и оперативных запасов средств индивидуальной защиты, медицинских тестов; анализировать и прогнозировать ситуацию с распространением вируса в других странах для использования их положительного опыта.

В задачи центра также входят популяризация рекомендаций по противодействию коронавируса, доказавших свою эффективность, мониторинг общественного мнения и обратной связи с гражданами.

В документе указано, что "обработка информации, поступающей в коммуникационный центр, осуществляется с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных, конфиденциальной информации, а также о защите государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.