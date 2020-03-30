Волгоградская область с 31 марта переводит всех жителей на самоизоляцию

ВОЛГОГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службы областной администрации.

"В регионе введены дополнительные ограничительные меры. Всем жителям рекомендован режим самоизоляции. <…> Волгоградская область ввела подобные ограничительные меры, последовав примеру Москвы и ряда других регионов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 1 апреля временно прекращаются все регулярные межмуниципальные перевозки: междугородних автобусов и электричек.

Кроме того, в городах Волгоград и Волжский приостанавливается движение общественного городского электротранспорта, автобусов и маршруток. Временно закроют движение для речных трамвайчиков. В областном центре и городе-спутнике будут организованы специальные маршруты в утренние и вечерние часы для сотрудников учреждений и предприятий, где невозможно организовать работу в дистанционном режиме.

В Волгоградской области официально подтверждены четыре случая заражения коронавирусом.