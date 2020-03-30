Врио главы Чувашии ввел режим самоизоляции для жителей республики

ТАСС, 30 марта. Жители Чувашии с 31 марта по 5 апреля должны будут соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания без крайней необходимости. Соответствующие изменения внес в указ "О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции" врио главы республики Олег Николаев.

В Чувашии зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией. Состояние пациента стабильное, он госпитализирован.

"C 31 марта по 5 апреля 2020 года <…> не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы)", - отмечается в документе.

Жителям также необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах. Гражданам также необходимо ограничить перемещение несовершеннолетних детей за пределы населенных пунктов, где они проживают.

Согласно тексту документа, разрешено приобретать товары в ближайшем к дому магазине, а также выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания или пребывания. Кроме того, разрешается выносить мусор в ближайшее место накопления отходов.