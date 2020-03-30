Шойгу: герои произведений Бондарева служат для всех примером мужества и преданности долгу

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной писателя и сценариста, члена Союза писателей СССР, общественного деятеля Юрия Бондарева. В телеграмме, которую распространила в понедельник пресс-служба Минобороны, Шойгу отметил, что герои произведений Бондарева служат для всех примером мужества и преданности долгу.

О смерти советского писателя в воскресенье ТАСС сообщила его супруга Валентина Бондарева. Ему было 96 лет. Прощание с писателем-фронтовиком Юрием Бондаревым состоится 2 апреля, сообщил ранее в понедельник ТАСС председатель Союза писателей России Николай Иванов.

"Ушел из жизни выдающийся писатель, честный, принципиальный и волевой человек. Он достойно прошел суровые испытания на фронтах Великой Отечественной [войны], пользовался заслуженным и непререкаемым авторитетом", - написал Шойгу в телеграмме, направленной в адрес Союза писателей России.

По его словам, книги Бондарева, среди которых "Батальоны просят огня", "Тишина", "Горячий снег", давно и по праву вошли в золотой фонд отечественной культуры.

"Герои его произведений служат для всех нас примером мужества, отваги и преданности долгу. Кончина Юрия Васильевича - это большая утрата. Прошу передать слова сочувствия и поддержки его родным и близким", - говорится в телеграмме.