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Распространение коронавируса нового типа

Во Франции за сутки умерли свыше 400 заразившихся коронавирусом

Общее число летальных случаев превысило 3 тыс.

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Свыше 400 человек умерли во Франции за минувшие сутки от COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа), число летальных исходов превысило 3 тысячи. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"С 1 марта зафиксировано 3 024 летальных исхода, 418 человек умерли за последние сутки", - сказал он. По словам Саломона, свыше 21 тыс. заразившихся коронавирусом госпитализированы, больше 5 тыс. зараженных находятся в реанимации.

"Это очень серьезная эпидемия, которая продолжает распространяться в стране", - сказал он.

 

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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