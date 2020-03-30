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Распространение коронавируса нового типа

Глава Карелии обязал граждан соблюдать в общественных местах дистанцию в 1,5 м

Артур Парфенчиков также добавил, что людей, находящихся в самоизоляции, освободят от уплаты пеней и штрафов при задержке оплаты коммунальных услуг и услуг связи

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 марта. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередные изменения в распоряжение о мерах по борьбе с коронавирусом, в том числе обязав граждан соблюдать дистанцию не менее 1,5 м до других людей в общественных местах и в транспорте, кроме такси. Об этом говорится в копии документа, опубликованной на его странице "ВКонтакте".

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В Карелии с 12 марта действует режим повышенной готовности из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, закрыты все спортивные, культурные, образовательные центры, на объявленную нерабочую неделю приостановлена работа общественного транспорта, кроме такси. По последним данным, в регионе нет подтвержденных случаев коронавируса.

"Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - говорится в документе. Эти же правила должны соблюдаться на рабочих местах, уточняется в распоряжении.

Он также добавил, что соблюдать 1,5-метровую дистанцию необходимо также в магазинах, что должны обеспечить сами торговые точки путем установки режима доступа в здание. Кроме того, на срок с 30 марта по 4 апреля должны изменить формат работы стоматологии: врачи будут оказывать только экстренную и неотложную помощь. Также принято решение, что после окончания школьных каникул 6 апреля дети перейдут на дистанционную форму обучения, как минимум до 12 апреля. В этот период тем, кто получал бесплатное питание, выдадут двухнедельный продуктовый набор.

"Состав сейчас определяем. Есть предложения включить в набор крупу (гречу или рис), макароны, муку, сахар, молоко, печенье, фрукты", - отметил глава Карелии.

Людей, находящихся в самоизоляции, в Карелии освободят от уплаты пеней и штрафов при задержке оплаты коммунальных услуг и услуг связи. "Появившаяся в период самоизоляции задолженность не повлияет на решение о предоставлении гражданам субсидий на коммуналку", - сообщил глава республики.

Торговля в период нерабочей недели

Еще одно изменение в распоряжение властям Карелии пришлось внести после многочисленных сообщений о магазинах, которые должны были приостановить работу с 28 марта, но, ссылаясь на наличие в ассортименте товаров первой необходимости, продолжали торговлю, в том числе стройматериалами, садовым инвентарем, мебелью. В новой редакции документа указывается, что к работе на период до 5 апреля допускаются только те сотрудники, которые должны торговать товарами из утвержденного списка.

"То есть если продавец реализует товары первой необходимости - он может работать. Но если за соседним прилавком стоит продавец, который торгует только стройматериалами или бытовой техникой, то это нарушение. Еще раз повторюсь - искать лазейки бессмысленно. Торговые центры должны быть закрыты!" - добавил Парфенчиков.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияРаспространение коронавируса нового типа
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