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Распространение коронавируса нового типа

Учреждения в Калининграде обязали обеспечить дистанцию между людьми не менее 1,5 м

Жителей также обязали не приближаться друг к другу на расстояние менее 1,5 м

КАЛИНИНГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Все учреждения в Калининградской области обязали обеспечить соблюдение дистанции между людьми не менее 1,5 м. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в связи с вводом в регионе режима самоизоляции для всех граждан во избежание распространения коронавируса.

Решение о введении режима самоизоляции по аналогии с Москвой было принято региональным оперативным штабом по контролю за новой коронавирусной инфекцией в понедельник. Он будет действовать до 5 апреля.

"Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 м), в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории", - говорится в сообщении пресс-службы.

Жителей также обязали не приближаться друг к другу на расстояние менее 1,5 м на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах. Исключение сделано только для поездок в такси.

Начиная с 31 марта жителям области предписано оставаться дома. Покидать дом можно только для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью или в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу, если она не приостановлена, для выхода в ближайший магазин или аптеку, для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания), для выноса мусора. При этом передвижения на общественном и личном транспорте не ограничиваются.

Ограничения, введенные ранее

В области с 28 марта по 5 апреля уже приостановлена работа кинотеатров и театров, парков культуры и отдыха, зоопарков, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных центров, библиотек, спортивных комплексов, клубов и секций, художественных, театральных студий, учреждений дополнительного образования, иных досуговых заведений для детей и взрослых вне зависимости от формы собственности. Запрещены все массовые мероприятия.

По данным регионального оперативного штаба, на 39 марта в области подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. Две женщины выздоровели и выписаны из больницы. Состояние остальных пациентов оценивается как стабильное.

Теги
РоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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