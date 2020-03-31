США передадут Италии медицинские принадлежности на $100 млн для борьбы с пандемией

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты передадут Италии для оказания ей помощи в борьбе с распространением нового коронавируса медицинские принадлежности примерно на $100 млн. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома перед журналистами.

"Я только что разговаривал с премьер-министром Италии [Джузеппе Конте]. У нас есть дополнительные ресурсы, дополнительная продукция [медицинского назначения для борьбы с коронавирусом], в которой мы не нуждаемся. Мы отправим им [в Италию] медицинские <...> принадлежности примерно на $100 млн", - отметил президент.