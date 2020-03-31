Комитет Думы уточнил уголовное наказание за нарушение карантина инфицированными

Так, ко второму чтению депутаты смягчили максимально возможное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности повлекло массовое заболевание или отравление людей. Изначально депутаты предлагали за такое преступление назначать штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или же в размере дохода осужденного за период до пяти лет. Кроме того, за такое преступление осужденному могло грозить наказание в виде лишения права занимать определенные должности на срок до трех лет, ограничения свободы до двух лет, принудительных работ на срок до трех лет или лишения свободы также до трех лет.

Ко второму чтению профильный комитет установил, что за нарушение правил инфицированными, которое повлекло массовое заболевание или отравление людей, следует наказывать штрафом от 500 до 700 тыс. рублей или же в размере дохода осужденного до полутора лет. Кроме того, депутаты также смягчили вменяемые сроки - так, максимальный срок для ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы составит два года. Такие же санкции предлагается применять и в случае нарушения санэпидемправил, которое создало угрозу для массового заболевания граждан.

Комитет также исключил из законопроекта такой состав преступления, как нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания. Таким образом, наказание грозит за нарушение санэпидемправил, которое повлекло смерть одного человека по неосторожности. Депутаты предложили не менять санкции за такое преступление - так, осужденному грозит штраф до 2 млн рублей или в размере дохода до трех лет, ограничение свободы до четырех лет, принудительные работы на срок до пяти лет или же лишение свободы также до пяти лет.

Если нарушение норм карантина по неосторожности привело к смерти двух и более человек, то виновному грозят принудительные работы на срок до пяти лет или же лишение свободы до семи лет - такие нормы профильный комитет Госдумы также не стал менять ко второму чтению.