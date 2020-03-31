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Пандемия коронавируса нового типа

Аэропорт в столице Казахстана приостановит прием международных рейсов

Ограничение начнет действовать с 1 апреля

НУР-СУЛТАН, 31 марта. /ТАСС/. Аэропорт в столице Казахстана с 1 апреля приостановит прием международных рейсов. Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики во вторник.

"С 00:00 1 апреля (21:00 мск 31 марта - прим. ТАСС) аэропорт Нур-Султана приостановит прием всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в официальном канале в Telegram.

Отмечено, что в аэропорту Алма-Аты с указанного периода также будет приостановлен прилет всех международных регулярных авиарейсов. При этом международные пассажирские авиарейсы будут перенаправляться в другие аэропорты Казахстана.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. 30 марта министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что дополнительные карантинные меры будут действовать по всей республике.

В стране подтверждены 325 случаев заражения коронавирусом, 21 человек выздоровел, одна пациентка умерла.

Теги
КазахстанПандемия коронавируса нового типа
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