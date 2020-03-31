Приморцы на самоизоляции начали записывать сказки для онкобольных детей

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Фонд "Сохрани жизнь" в Приморье запустил проект "Сказки на здоровье. Всемирная коллекция". Находясь на самоизоляции, его участники озвучивают сказки, записи которых смогут прослушать дети с онко- и гематологическими заболеваниями, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь фонда Ольга Ильченко.

"Мы запустили проект "Сказки на здоровье", и в архиве фонда уже около 30 сказок. Каждую сказку мы сначала публикуем в социальных сетях, а потом размещаем на нашем сайте. Сейчас, во время нерабочих дней, мы видим, что сказки набирают популярность в социальных сетях - их слушают, делают репосты. Есть и граждане, которые в освободившееся время решили нам помочь - записать определенную роль для новой сказки или даже написать собственную. Первые записи уже стали поступать, пока таких добровольцев пятеро", - рассказала пресс-секретарь фонда.

Как отметила Ильченко, до того, как онкогематологический центр закрылся на карантин, сотрудники фонда успели раздать детям mp3-плееры с записями сказок. По словам врачей, прослушивание сказок стало отдушиной для детей в изоляции.

В дальнейшем слушателями сказок станут все пациенты детской больницы, подопечные паллиативного отделения "Дом для Вики", дети из туберкулезного диспансера, слабовидящие дети и подопечные домов престарелых. Принять участие в проекте может любой человек. Для этого достаточно написать о своем желании на почту или в социальных сетях фонда "Сохрани жизнь". Его сотрудники предложат сказку на выбор и помогут определиться с ролью, которую человек выразительно озвучит. Аудиозапись роли и видеозапись процесса озвучивания нужно прислать на электронную почту фонда, чтобы кадры вошли в монтаж видеоролика по сказкам.

Директор фонда "Сохрани жизнь" Светлана Горковенко уточнила, что изначально проект создавался как дополнительная терапия для детей находящихся на длительном лечении. Но оказалось, что "Сказки на здоровье" помогли раскрыть творческие способности людей. "Многие благодарны нам за то, что наши сказки объединяют семьи увлекательным занятием - совместным прослушиванием. Кроме того, к нам начинают приходить новые сказки из разных городов и стран. Эти истории нам только предстоит открыть для себя и наших детей", - сказала Горковенко.

Полезное авторство

Большинство сказок, записанных для проекта, - авторские. "В Приморье мы нашли автора, готового писать для нас подходящие истории. Сказки должны быть короткие, насыщенные событиями, иметь несколько персонажей, обладающих выраженными характерами и нести некую мораль - то есть то, что дети могут переложить на себя и тем самым, возможно, найти поддержку в непростой ситуации. Мы записали 23 авторских сказки, одну сказку братьев Гримм и несколько народных - русских, японских, сказок коренных народов Алтая, Сибири и Урала", - разъяснила Ильченко.