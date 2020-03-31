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Пандемия коронавируса нового типа

В Приморье ввели режим полной самоизоляции для жителей региона

Им предписано соблюдать в общественных местах дистанцию между собой не менее 1,5 м

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Приморского края ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона из-за угрозы распространения нового коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба правительства Приморья.

Эти меры предусмотрены изменениями, которые внесены в постановление "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции".

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"Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края, следует не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту (от места) работы; следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в документе.

Жителям региона предписано соблюдать в общественных местах дистанцию между собой не менее 1,5 м. Отмечается, что режим самоизоляции может не применяться к медицинским работникам, и тем, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Работодателям рекомендуется воздержаться от направления сотрудников в командировки, измерять температуру работников, перевести по возможности их на удаленные формы работы, обеспечить дезинфекцию мебели, оргтехники и прочих контактных поверхностей.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю ранее во вторник подтвердило два новых (всего четыре - прим. ТАСС) случая заражения новой коронавирусной инфекцией у жителей региона, вернувшихся из-за границы. Все они помещены в инфекционный госпиталь, их ближайшие контакты также изолированы. По данным властей региона, на самоизоляции сейчас находятся около 3 тыс. жителей Приморья.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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