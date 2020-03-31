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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Посольство РФ в Таиланде подготовило россиянам более тысячи писем для продления виз

Всего диппредставительство получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые хотят вернуться на родину

БАНГКОК, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде подготовило для соотечественников, которым требуется продление сроков пребывания в королевстве, 1100 писем в иммиграционную службу. Об этом говорится в размещенном во вторник заявлении российского диппредставительства.

"Сотрудники посольства в непрерывном режиме продолжают обработку поступающих от вас сообщений относительно продления сроков пребывания российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации в Таиланде из-за отмены рейсов, - отметили дипломаты. - По поступившим 2300 заявкам уже подготовлено 1100 писем в иммиграционное бюро королевской полиции Таиланда". В посольстве отметили, что в связи с резко возросшим числом обращений периодически возникают технические трудности с приемом заявок.

Российские дипломаты ранее сообщили, что правительство Таиланда заявило о возможности однократного продления срока пребывания в стране на 30 дней для решения вопроса с выездом. Вместе с тем в посольстве не исключили, что по окончании этого срока власти могут предпринять еще более жесткие ограничительные меры. Российским гражданам, вынужденным остаться в Таиланде по объективным причинам, прежде всего связанным с отменой авиарейсов, необходимо будет представить в диппредставительство заявление на имя посла в произвольной форме, копии авиабилета и официального подтверждения авиакомпании об аннулировании рейса, отсканированные копии страниц действующего загранпаспорта с фотографией, его номером и датой последнего въезда в королевство.

Вместе с тем, по словам посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, посольство получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Часть из них уже вернулась в Россию или планирует это сделать в ближайшее время. 30 марта диппредставительство прекратило принимать заявки на внесение в список россиян, временно находящихся в королевстве.

В понедельник Росавиация сообщила, что российские граждане с 31 марта смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 1,6 тыс., вылечились 127 человек, 10 умерли. В Бангкоке и других городах до конца апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля. Исключение сделано для доставки грузов, дипломатических миссий, иностранцев, имеющих разрешение на работу в Таиланде, подданных королевства с разрешениями из посольств и справками о состоянии здоровья, а также для лиц, совершающих поездки с одобрения премьер-министра.

Теги
ТаиландРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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