Минтруд предлагает дистанционно устанавливать инвалидность до 1 октября

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минтруд предлагает до 1 октября 2020 года проводить экспертизу по установлению инвалидности заочно, без присутствия гражданина, в связи с распространением коронавирусной инфекции в РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства во вторник.

"Минтруд России предлагает проводить медико-социальную экспертизу без личного присутствия заявителя в период до 1 октября 2020 года. Такую меру предлагается ввести в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Новый порядок предлагается как для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, так и для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно",- рассказали в министерстве.

Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен Минтрудом, пояснили в пресс-службе.

"Медико-социальная экспертиза устанавливает инвалидность по направлениям и документам, представленным медицинскими организациями. Минтруд предлагает изменить порядок проведения медико-социальной экспертизы на ближайшие полгода и устанавливать инвалидность без посещения бюро медико-социальной экспертизы", - приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Также новым порядком предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности, в том числе для детей-инвалидов, на шесть месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия документа. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации будет продлена на полгода с сохранением всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.

По оценкам министерства, временный порядок ежемесячно будет охватывать порядка 180 тыс. граждан.