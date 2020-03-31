{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Минтруд предлагает дистанционно устанавливать инвалидность до 1 октября

Новый порядок предлагается как для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, так и для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минтруд предлагает до 1 октября 2020 года проводить экспертизу по установлению инвалидности заочно, без присутствия гражданина, в связи с распространением коронавирусной инфекции в РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства во вторник.

"Минтруд России предлагает проводить медико-социальную экспертизу без личного присутствия заявителя в период до 1 октября 2020 года. Такую меру предлагается ввести в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Новый порядок предлагается как для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, так и для тех, кто проходит медико-социальную экспертизу повторно",- рассказали в министерстве.

Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен Минтрудом, пояснили в пресс-службе.

"Медико-социальная экспертиза устанавливает инвалидность по направлениям и документам, представленным медицинскими организациями. Минтруд предлагает изменить порядок проведения медико-социальной экспертизы на ближайшие полгода и устанавливать инвалидность без посещения бюро медико-социальной экспертизы", - приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Также новым порядком предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности, в том числе для детей-инвалидов, на шесть месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия документа. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации будет продлена на полгода с сохранением всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.

По оценкам министерства, временный порядок ежемесячно будет охватывать порядка 180 тыс. граждан.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Россиян с 3 апреля начнут уведомлять о нарушении ими карантина по коронавирусу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС