Минюст предложил приостановить заключение и расторжения браков

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции России из-за угрозы распространения коронавируса предложило приостановить заключение и расторжение браков. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ", - говорится в сообщении.