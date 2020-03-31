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Пандемия коронавируса нового типа
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Минюст предложил приостановить заключение и расторжения браков

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции России из-за угрозы распространения коронавируса предложило приостановить заключение и расторжение браков. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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