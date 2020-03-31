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В Госдуме уточнили, за какую информацию об эпидемиях может последовать уголовное наказание

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что речь идет о распространении заведомо недостоверной информации

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, предусматривающие ответственность за фейки об эпидемиях, подразумевают наказание лишь за распространение заведомо недостоверной информации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя принятие во вторник нижней палатой парламента соответствующих законодательных норм.

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Он напомнил, что принятыми поправками вводятся уголовные санкции за распространение фейков о ситуации с коронавирусом в отношении физических лиц. Кроме того, уточнил парламентарий, другими поправками, внесенными в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), в отношении юридических лиц предусмотрена административная ответственность с повышенными санкциями.

"Проблема распространения фейков в сети Интернет особенно обострилась после начала пандемии коронавируса. Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации", - пояснил депутат необходимость принятия новых норм. Он обратил внимание, что "в условиях борьбы с коронавирусом, когда граждане живут в режиме самоизоляции, крайне важно не допустить распространение недостоверной информации".

"Именно поэтому вместо административной ответственности (для граждан - прим. ТАСС) вводится уголовная, а для юридических лиц существенно повышаются штрафы в КоАП", - акцентировал внимание Крашенинников.

При этом он подчеркнул, что "речь идет о распространении заведомо недостоверной информации, то есть, когда лицо осознает недостоверность информации и, тем не менее, осуществляет ее распространение под видом достоверных сообщений".

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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