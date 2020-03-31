В Испании за сутки почти 850 человек умерли из-за коронавируса

МАДРИД, 31 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 94 417 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили во вторник в Минздраве королевства.

По данным ведомства, 8 189 человек умерли, 19 259 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (27 509). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

В понедельник днем ведомство информировало о 85 195 заболевших и 7 340 жертвах эпидемии. Число инфицированных в королевстве превысило количество выявленных случаев в Китае.

Первый случай заражения коронавирусом в королевстве был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.