В Таиланде у россиянки обнаружили коронавирус

БАНГКОК, 31 марта. /ТАСС/. Гражданка РФ инфицирована коронавирусом в таиландской провинции Чонбури, где расположен курортный город Паттайя. Как свидетельствует база данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны, женщина стала 1 477 пациентом в королевстве.

По информации ведомства, женщине 60 лет. В провинции Чонбури, где она находится, зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевание в этом регионе обнаружено у восьми иностранцев, среди них по одному гражданину Японии, Германии, Новой Зеландии, Швеции, Италии, а также двое подданных Великобритании.

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 1,6 тыс., вылечились 342 человека, 10 умерли. В Бангкоке и других городах до конца апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля. Исключение сделано для доставки грузов, дипломатических миссий, иностранцев, имеющих разрешение на работу в Таиланде, подданных королевства с разрешениями из посольств и справками о состоянии здоровья, а также для лиц, совершающих поездки с одобрения премьер-министра.