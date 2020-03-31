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Пандемия коронавируса нового типа
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В Белоруссии зарегистрирован первый случай смерти из-за коронавируса

Мужчина поступил в больницу с пневмонией, сообщил президент республики Александр Лукашенко

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о первом в стране случае смерти инфицированного коронавирусом. Как информирует агентство БелТА, с таким заявлением Лукашенко выступил во вторник на встрече с председателем Совета Республики (верхняя палата) Национального собрания Натальей Кочановой. 

"Жена здорова, она же с мужем жила, дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его", - отметил белорусский президент. 

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По данным ряда белорусских СМИ, скончавшийся от коронавируса 75-летний мужчина является жителем Витебска, актером драматического театра имени Якуба Коласа. В этой связи, как сообщил Лукашенко, "сегодня там (в Витебске - прим. ТАСС) работает министр здравоохранения". "Я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы", - заявил белорусский президент. Он не считает, что в витебском регионе "катастрофа какая-то" с коронавирусом. "Просто Витебская область и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Да, были и какие-то ошибки", - отметил президент.

Лукашенко обратил особое внимание на то, чтобы в это сложное время постараться поберечь людей пожилого возраста. "Не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаб. И второе - у них букет болезней", - сказал глава государства.

Вместе с тем он призвал белорусских врачей не забывать о том, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи. "У нас в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов. Просто мы сконцентрировались все на этом", - сказал президент. "У нас есть больные и с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики, у нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений. И там смертей в сотни раз больше, чем от этого коронавируса", - заявил Лукашенко. 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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