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Пандемия коронавируса нового типа

Кобылкин не рекомендует открывать в России сезон весенней охоты в связи с коронавирусом

Отмечается, что установление ограничений охоты не должно ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общин

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин рекомендует главам субъектов РФ не открывать сезон весенней охоты в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного правительством РФ, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета ее в регионах в этом сезоне", - приводятся в сообщении слова Кобылкина.

Отмечается, что установление ограничений охоты не должно ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общин.

Ранее Минприроды сообщало и подтверждает в настоящее время, что рисков распространения новой коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет. Тем не менее, введенные в части регионов с этой недели условия самоизоляции требуют комплексного подхода.

В соответствии с действующим законодательством, ограничения охоты, включая запрет, определяет высшее должностное лицо субъекта РФ.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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