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Пандемия коронавируса нового типа

Регионы смогут устанавливать правила в рамках режимов ЧС и повышенной готовности

При это региональные правила поведения в условиях режимов ЧС или повышенной готовности не могут противоречить федеральным

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума наделила субъекты РФ правом устанавливать обязательные для граждан и организаций правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующую поправку (текст есть в распоряжении ТАСС) нижняя палата приняла во вторник при рассмотрении законопроекта, расширяющего полномочия правительства РФ.

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"Органы государственной власти субъектов РФ устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте.

С учетом особенностей ЧС на территории субъекта РФ или угрозы ее возникновения во исполнение федеральных правил региональные власти смогут устанавливать дополнительные ограничения, указывается в поправке. При этом отдельно оговаривается, что региональные правила поведения в условиях режимов ЧС или повышенной готовности не могут противоречить федеральным.

Во вторник Дума рассмотрела пакет законопроектов, направленных на смягчение последствий пандемии коронавируса для граждан и бизнеса, а также ужесточающих уголовную и административную ответственность за нарушение карантинного режима и распространение заведомо ложной информации.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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