В Псковской области умер второй пациент с коронавирусом

ПСКОВ, 31 марта. /ТАСС/. Псковские медики 31 марта зафиксировали второй случай смерти пациента с коронавирусом в регионе. Об этом сообщил во вторник губернатор Псковской области Михаил Ведерников, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Instagram .

"В Псковской области погиб второй пациент с диагнозом "коронавирус": женщина, 45 лет, которая была подключена к ЭКМО (аппарат, который может насыщать кровь кислородом, когда легкие не справляются с этой задачей - прим. ТАСС). Врачи также сообщают о наличии у нее патологий (болезнь легких)", - написал губернатор.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сейчас в Псковской области зафиксировано девять случаев заражения, два из которых - с летальным исходом. С подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек.