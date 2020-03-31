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Пандемия коронавируса нового типа
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В Псковской области умер второй пациент с коронавирусом

По словам главы региона Михаила Ведерникова, в последние дни своей жизни женщина была подключена к аппарату, насыщавшему ее кровь кислородом, поскольку ее легкие не справлялись с этой задачей

ПСКОВ, 31 марта. /ТАСС/. Псковские медики 31 марта зафиксировали второй случай смерти пациента с коронавирусом в регионе. Об этом сообщил во вторник губернатор Псковской области Михаил Ведерников, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Instagram.

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"В Псковской области погиб второй пациент с диагнозом "коронавирус": женщина, 45 лет, которая была подключена к ЭКМО (аппарат, который может насыщать кровь кислородом, когда легкие не справляются с этой задачей - прим. ТАСС). Врачи также сообщают о наличии у нее патологий (болезнь легких)", - написал губернатор.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сейчас в Псковской области зафиксировано девять случаев заражения, два из которых - с летальным исходом. С подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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