Дума наделила кабмин правом отменять зрелищные мероприятия в случае режима ЧС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство сможет устанавливать правила отмены или переноса зрелищных мероприятий, а также нормы возмещения стоимости купленных билетов в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Соответствующие поправки (текст есть в распоряжении ТАСС) Госдума приняла во вторник при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ дополнительными полномочиями в случае введения режима чрезвычайной ситуации.

Согласно тексту поправки, кабмин может устанавливать правила отмены, замены или переноса зрелищного мероприятия, которое проводит музей или организация исполнительских искусств. Таким правом кабмин может воспользоваться при введении режима ЧС как по всей стране, так и на ее отдельной территории, а также при введении режима повышенной готовности или угрозе возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, правительство также вправе установить порядок и сроки возмещения гражданам стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на отмененные зрелищные мероприятия.