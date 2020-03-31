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Пандемия коронавируса нового типа

Аэропорт Симферополя до конца недели вдвое сократит количество рейсов

В течение апреля также ожидается сокращение числа рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. До половины рейсов на прием и отправление отменят в аэропорту Симферополя с 1 по 5 апреля 2020 года. Сокращение числа рейсов прогнозируется в течение всего апреля, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аэропорта.

"Частота полетов в аэропорт Симферополь в начале апреля на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции рекордно сократится. Так, только в период с 1 по 5 апреля будет отменено до 55% ранее запланированных рейсов на прилет и вылет. Значительное сокращение рейсов прогнозируется в течение всего апреля 2020 года и далее", - говорится в сообщении.

Сокращение количества рейсов связано с резким падением пассажиропотока в аэропорту Симферополь. "При сохранении наблюдающейся отрицательной динамики, в апреле 2020 года пассажиропоток в аэропорту Симферополь может снизится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60% (около 170 тыс. пассажиров) и более", - отмечается в нем.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2832 человека, из них на самоизоляции -2758 человек, в стационарах - 64 человека, в обсерваторах - 10 человек. В регионе 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заболевших средней степени тяжести и удовлетворительное. Первый заболевший в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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