Режим самоизоляции для всех граждан ввели на территории Курганской области

"В Курганской области вводится режим самоизоляции для всех граждан, кто не работает в эти дни. Решение принято на оперативном штабе только что", - говорится в сообщении.

ТАСС, 31 марта. Власти Курганской области ввели режим самоизоляции на территории региона. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

Ранее режим самоизоляции был введен в Свердловской и Челябинской областях.

По последним данным, на Урале подтверждено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них больше всего в Свердловской области - 33 случая, из них пятеро выписаны, в Челябинской - 14 случаев, один человек выписан, в Ханты-Мансийском автономном округе - 5 случаев. В Тюменской области диагностировано шесть случаев, из которых один - студентка из Китая - выписана в феврале. Также выздоровела девочка, которая была единственной зараженной в Курганской области.

В новость были внесены изменения (15:43 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.