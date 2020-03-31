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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Режим самоизоляции для всех граждан ввели на территории Курганской области

Решение принято на оперативном штабе

ТАСС, 31 марта. Власти Курганской области ввели режим самоизоляции на территории региона. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

"В Курганской области вводится режим самоизоляции для всех граждан, кто не работает в эти дни. Решение принято на оперативном штабе только что", - говорится в сообщении.

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Ранее режим самоизоляции был введен в Свердловской и Челябинской областях.

По последним данным, на Урале подтверждено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них больше всего в Свердловской области - 33 случая, из них пятеро выписаны, в Челябинской - 14 случаев, один человек выписан, в Ханты-Мансийском автономном округе - 5 случаев. В Тюменской области диагностировано шесть случаев, из которых один - студентка из Китая - выписана в феврале. Также выздоровела девочка, которая была единственной зараженной в Курганской области.

В новость были внесены изменения (15:43 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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