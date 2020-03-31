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Пандемия коронавируса нового типа

В Таиланде у трех россиян обнаружили коронавирус

Среди них один мужчина и члены одной семьи - мать с дочерью из Сибири

БАНГКОК, 31 марта. /ТАСС/. Трое граждан РФ, инфицированные коронавирусом, находятся в больницах в таиландской провинции Чонбури. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

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По его словам, коронавирус "подтвержден у трех россиян". "Среди них один мужчина и члены одной семьи - мать с дочерью из Сибири, - пояснил дипломат. - Сейчас они проходят лечение в двух больницах Паттайи".

"У всех троих заболевание было обнаружено в минувшие выходные, после чего они были помещены в больницы города", - добавил Пронин.

Вместе с тем в базе данных департамента контроля заболеваний при Минздраве королевства до сих пор числится только 60-летняя россиянка. Всего в провинции Чонбури зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом. Заболевание в этом регионе обнаружено у восьми иностранцев.

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 1,6 тыс., вылечились 342 человека, 10 умерли. В Бангкоке и других городах закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля.

Теги
ТаиландРоссияПандемия коронавируса нового типа
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