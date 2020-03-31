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Пандемия коронавируса нового типа

Режим обязательной самоизоляции объявили для всех жителей Пермского края

Ограничения действуют со 2 апреля

ПЕРМЬ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края объявили о введении со 2 апреля режима обязательной самоизоляции на территории региона в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Со 2 апреля его должны соблюдать все жители, независимо от возраста, сообщил во вторник журналистам врио губернатора Дмитрий Махонин.

"Сегодня на оперативном штабе было принято решение о том, что мы всех граждан переводим на режим самоизоляции, за исключением граждан, которые заняты в своей деятельности теми социально-важными направлениями, без которых функционирование и жизнь обычных людей невозможна <...> С четверга мы вводим полный режим, срок пока не ограничен", - сказал он.

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типаМахонин, Дмитрий Николаевич
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Пандемия коронавируса нового типа
Режим полной самоизоляции вводят в Красноярском крае
Он вступает в силу с 1 апреля
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