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Пандемия коронавируса нового типа

В Воронежской области после выздоровления выписали первых зараженных коронавирусом

В больницах региона остаются еще шесть заболевших, состояние которых оценивают как удовлетворительное

ВОРОНЕЖ, 31 марта. /ТАСС/. Врачи выписали в Воронежской области двух первых пациентов, которые выздоровели после официально подтвержденного у них заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила во вторник в своем Telegram-канале пресс-служба правительства региона.

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"В Воронежской области выписаны первые два пациента, переболевшие коронавирусом. Речь идет о двух людях, приехавших из путешествия по Европе. Их анализы на коронавирус - отрицательные", - говорится в сообщении.

По ее данным, в больницах Воронежской области остаются еще шесть человек, зараженных коронавирусом, медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Также в больницах региона 34 человека изолированы до проведения всех анализов, еще более 2,3 тыс. человек находятся под наблюдением медиков на дому.

Теги
РоссияВоронежская областьПандемия коронавируса нового типа
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