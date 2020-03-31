В Воронежской области после выздоровления выписали первых зараженных коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 31 марта. /ТАСС/. Врачи выписали в Воронежской области двух первых пациентов, которые выздоровели после официально подтвержденного у них заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила во вторник в своем Telegram-канале пресс-служба правительства региона.

"В Воронежской области выписаны первые два пациента, переболевшие коронавирусом. Речь идет о двух людях, приехавших из путешествия по Европе. Их анализы на коронавирус - отрицательные", - говорится в сообщении.

По ее данным, в больницах Воронежской области остаются еще шесть человек, зараженных коронавирусом, медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Также в больницах региона 34 человека изолированы до проведения всех анализов, еще более 2,3 тыс. человек находятся под наблюдением медиков на дому.