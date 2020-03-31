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Пандемия коронавируса нового типа

Число жертв коронавируса в Сербии увеличилось до 23 человек

В стране зафиксировали 900 инфицированных

БЕЛГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 115 человек и составило 900, количество летальных исходов увеличилось до 23. Об этом сообщил во вторник Минздрав страны.

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"В настоящий момент это самый страшный день для Сербии с начала эпидемии, за ночь умерли семь человек. Боимся, что будут дни еще хуже. Мы слишком легко восприняли меры самоизоляции, нам близок сценарий Италии и Испании", - заявил директор Белградской инфекционной больницы Горан Стефанович.

В понедельник сообщалось о 785 инфицированных. Девять человек находятся в тяжелом состоянии, 62 человека - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

26 марта кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом. Белград запросил конкретную помощь в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Запрос направило сербское министерство внутренних дел. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрос правительства Сербии, заявил, что "просьба такой важной, союзнической, братской для нас страны, как Сербия" не останется без ответа.

Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.

На территории сербского автономного края Косово и Метохия зарегистрировано 108 случаев инфекции, один человек умер. В соседней Боснии и Герцеговине число заразившихся достигло 410, 12 из них умерли, еще 17 человек выздоровели. В Черногории число заразившихся достигло 115, один человек умер, под санитарным надзором находятся 6 262 человека.

Теги
Босния и ГерцеговинаЧерногорияРоссияСербияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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