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Начался первый этап всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена"

Этап дистанционного тестирования продлится по 22 июня

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 19 тыс. школьников со всей России, которые зарегистрировались для участия в конкурсе "Большая перемена", получили доступ к первому этапу состязания. Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Стартовал первый этап всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", этап дистанционного тестирования продлится по 22 июня", - говорится в сообщении.

Как рассказали организаторы, первый этап конкурса состоит из тестов, которые выявляют особенности личности и профессиональных интересов каждого участника. В настоящий момент "заявки для участия в проекте подали более 19 тыс. школьников".

"Тест "Твой код" определяет личностные особенности и черты характера, зоны комфорта и сильные качества, а также особенности поведения в разных ситуациях. Второй тест на интеллект. Он позволит выявить особенности мышления, а также качественные характеристики того, как участник осуществляет умственную и познавательную деятельность. Третий тест - "Примерочная профессий", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

О конкурсе

28 марта конкурс запустил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой 1 млн руб., который можно будет использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 лучших учеников 8-9 классов смогут рассчитывать на призовые 200 тыс. руб. для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях. Кроме этого, 20 школ, ученики которых покажут лучшие результаты, смогут получить финансовую поддержку в размере 20 млн руб. для создания новых образовательных возможностей.

Конкурс пройдет в несколько этапов. После тестирования участники должны будут рассказать о себе в любом удобном им формате, а также ответить на вопрос, почему они решили участвовать в конкурсе. С 22 июня по 6 июля конкурсантам предстоит работа с кейсами, для решения которых они могут объединяться в команды.

По итогам этих этапов будет отобрано 6 тыс. полуфиналистов, для которых с 20 июля по 14 сентября во всех федеральных округах пройдет 18 полуфиналов. Путевки в финал получат 1,2 тыс. школьников.

Конкурс "Большая перемена" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Теги
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичКомиссаров, Алексей Геннадиевич
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