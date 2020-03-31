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Пресс-секретарь Собянина сообщила, что здоровье мэра в порядке

Ранее Собянин общался с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, который 31 марта сообщил, что заразился коронавирусом
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Здоровье мэра Москвы Сергея Собянина в порядке.

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Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что заразился коронавирусом. 24 марта президент РФ Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным посещали больницу и общались с Проценко.

"Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим", - сказала Пенькова.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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