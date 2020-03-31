В Пензенской области ввели режим полной самоизоляции

ПЕНЗА, 31 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о введении в регионе режима полной самоизоляции с 31 марта. Соответствующие изменения в постановлении "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" опубликованы во вторник на сайте правительства Пензенской области.

"Обязать граждан с 31 марта соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - отмечается в документе.

Как указано в постановлении, граждане обязаны соблюдать между собой социальную дистанцию в полтора метра. При этом введенные ограничения не распространяются на работников госорганов и муниципальных органов власти, медиков, представителей правоохранительных органов, МЧС, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Всего, по данным на 31 марта, в Пензе выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один пациент умер. Десять человек заразились от 77-летней женщины, ранее госпитализированной с COVID-19. В основном это люди старше 50 лет. Состояние заболевших оценивается как легкой и средней степени тяжести.