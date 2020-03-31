{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Пензенской области ввели режим полной самоизоляции

Покидать дома разрешено только в некоторых, оговоренных властями случаях

ПЕНЗА, 31 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о введении в регионе режима полной самоизоляции с 31 марта. Соответствующие изменения в постановлении "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" опубликованы во вторник на сайте правительства Пензенской области.

"Обязать граждан с 31 марта соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - отмечается в документе.

Как указано в постановлении, граждане обязаны соблюдать между собой социальную дистанцию в полтора метра. При этом введенные ограничения не распространяются на работников госорганов и муниципальных органов власти, медиков, представителей правоохранительных органов, МЧС, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Всего, по данным на 31 марта, в Пензе выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один пациент умер. Десять человек заразились от 77-летней женщины, ранее госпитализированной с COVID-19. В основном это люди старше 50 лет. Состояние заболевших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим полной самоизоляции вводится в Тамбовской области
Он начинает действовать с 1 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС