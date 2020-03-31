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Пандемия коронавируса нового типа

Матвиенко поддержала усиление санкций за фейки в условиях пандемии коронавируса

Спикер Совфеда назвала оправданным повышение штрафов и введение уголовной ответственности

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает оправданным в условиях распространения коронавируса существенное повышение штрафов и введение уголовной ответственности за распространение ложной информации под видом достоверной.

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"В данной ситуации, в которой мы находимся, на мой взгляд, оправданно усиление ответственности безответственных людей, которые не выполняют закон. Теперь очень важно, чтобы он был работающим", - сказала Матвиенко на пленарном заседании во вторник.

В свою очередь глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что вводимые большие штрафы, "которые, может быть, иногда кажутся даже чрезмерными", направлены на выполнение превентивной функции, "чтобы все подумали еще раз, стоит ли играть чувствами людей в такой очень непростой ситуации".

Сенатор подчеркнул, что принятый ранее закон об административной ответственности за распространение фейковой информации работает эффективно, Генпрокуратура с Роскомнадзором активно используют его положения - социальные сети удаляют недостоверные сообщения на основании требований прокуратуры. Клишас сообщил, что комитет продолжит мониторить правоприменительную практику по фейковым новостям с учетом предлагаемых новых изменений в законодательстве.

Во вторник Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил изменения в уголовный и административный кодексы с целью усиления ответственности за распространение фейков. В частности, в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) увеличены до 10 млн рублей штрафы для юридических лиц за распространение через СМИ или интернет ложной информации об угрожающих жизни обстоятельствах, в том числе эпидемиях. В настоящее время максимальный штраф для них составляет 1,5 млн рублей.

Кроме того, парламент поддержал введение уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы до пяти лет за распространение фейков, приведшее по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКлишас, Андрей АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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