Посольство РФ пообещало оставшимся в Таиланде россиянам выдать письма для продления виз

БАНГКОК, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде предложило россиянам, чьи рейсы из Бангкока были отменены начиная со вторника, обратиться в консульский отдел за письмами в иммиграционную службу королевства для продления виз.

"В случае окончания срока действия штампа о пересечения границы/визы в течение двух дней после даты планировавшегося вылета вы можете лично обратиться в консульский отдел посольства для получения письма в иммиграционное бюро королевской полиции Таиланда о продлении срока пребывания в стране", - говорится в распространенном во вторник заявлении российского диппредставительства.

В понедельник Росавиация сообщила, что российские граждане с 31 марта смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. В результате компания "Аэрофлот" отменила во вторник один из двух рейсов из Бангкока. 1 апреля будут отменены оба рейса авиакомпании из Бангкока.

По словам посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, посольство получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Часть их них уже вернулась в Россию или планирует это сделать в ближайшее время.

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 1,6 тыс., вылечились 342 человека, 10 умерли. В Бангкоке и других городах до конца апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля.