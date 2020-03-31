{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Минюст ускорил работу по переходу на дистанционную регистрацию смертей и рождений

В ведомстве отметили, что сейчас законом предусмотрена возможность подачи в форме электронных документов заявлений о регистрации рождения, заключения и расторжения брака, усыновления, установления отцовства и смерти

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минюст России ускорил разработку проекта о дистанционной регистрации смертей и рождений в связи с профилактикой коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства.

"По поручению председателя правительства РФ Минюст России будет форсировать работу по внедрению возможности оказания госуслуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате в рамках реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека". Эти сервисы позволят организовать предоставление госуслуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги", - сказали в пресс-службе.

В Минюсте уточнили, что сейчас законом предусмотрена возможность подачи в форме электронных документов заявлений о регистрации следующих актов гражданского состояния: рождения, заключения и расторжения брака, усыновления, установления отцовства и смерти. Непосредственно процедура госрегистрации акта гражданского состояния производится при личном присутствии заявителя, который получает на руки оформленное на бланке свидетельство о госрегистрации акта гражданского состояния.

В настоящее время присутствие гостей и родственников на церемонии бракосочетания создает угрозу распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим президиумом Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции поручено обеспечить временное приостановление услуг по регистрации брака в торжественной обстановке. Кроме того, Минюст России предложил высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить перенос дат регистрации, которые были определены ранее, на более поздний срок - как вариант, после 1 июня. В случае отказа вступающих в брак на перенос, регистрацию произведут без приглашенных.

Запуск суперсервиса "Рождение ребенка" в пилотном режиме может быть реализован уже в ближайшее время.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Режим самоизоляции введен в Севастополе из-за ситуации с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС