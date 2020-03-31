Минюст ускорил работу по переходу на дистанционную регистрацию смертей и рождений

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минюст России ускорил разработку проекта о дистанционной регистрации смертей и рождений в связи с профилактикой коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства.

"По поручению председателя правительства РФ Минюст России будет форсировать работу по внедрению возможности оказания госуслуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате в рамках реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека". Эти сервисы позволят организовать предоставление госуслуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги", - сказали в пресс-службе.

В Минюсте уточнили, что сейчас законом предусмотрена возможность подачи в форме электронных документов заявлений о регистрации следующих актов гражданского состояния: рождения, заключения и расторжения брака, усыновления, установления отцовства и смерти. Непосредственно процедура госрегистрации акта гражданского состояния производится при личном присутствии заявителя, который получает на руки оформленное на бланке свидетельство о госрегистрации акта гражданского состояния.

В настоящее время присутствие гостей и родственников на церемонии бракосочетания создает угрозу распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим президиумом Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции поручено обеспечить временное приостановление услуг по регистрации брака в торжественной обстановке. Кроме того, Минюст России предложил высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить перенос дат регистрации, которые были определены ранее, на более поздний срок - как вариант, после 1 июня. В случае отказа вступающих в брак на перенос, регистрацию произведут без приглашенных.

Запуск суперсервиса "Рождение ребенка" в пилотном режиме может быть реализован уже в ближайшее время.