ВОЗ не рекомендует сдавать тест на коронавирус без признаков ОРВИ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает неэффективной сдачу теста на коронавирус для людей, не имеющих признаков респираторных заболеваний. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

"Массовое тестирование ничего нам не принесет. Тестировать надо тех, у кого имеется подозрение на заболевание, и тех, кто был в близком контакте [с заразившимися]. <…> Но просто так, чтобы вы сказали себе: "Ой, у меня все хорошо", - этого не надо, этого ВОЗ не рекомендует", - сказала она, комментируя появившуюся в РФ возможность сдать тест на коронавирус в некоторых частных лабораториях для всех желающих.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск вторника, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.