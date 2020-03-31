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Пандемия коронавируса нового типа
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 837 человек

В настоящий момент инфицированы 77 653 человека, уточнил глава Департаменте гражданской защиты Анджело Боррелли
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© Вера Щербакова/ТАСС

РИМ, 31 марта. /ТАСС/. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 837 человек, достигнув 12 428 случаев. Об этом сообщил во вторник глава Департаменте гражданской защиты Анджело Боррелли.

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"Число выздоровевших за сутки составило 1 109, достигнув 15 729 человек", - сообщил Боррели. По его словам, в настоящий момент инфицированы 77 653 человека, на 2 107 больше чем накануне. При этом 59% заразившихся находятся на домашнем режиме изоляции. Боррелли также указал, что снижается число поступающих в отделения интенсивной терапии.

"Если 26 марта госпитализация требовалась 1 276 человекам, вчера - 409, сегодня - 397. Что касается интенсивной терапии, то 26 марта поступили 120 человек, сегодня эта число снизилось до 42", - указал Роберто Бернабей из научно-технического комитета, назначенного правительством. Он также подтвердил, что в основном жертвами коронавируса остаются пожилые люди с другими патологиями. "У 52% скончавшихся было три сопутствующих патологии, характерные для людей пожилого возраста, и только у около 2% не было других заболеваний", - указал он.

Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 105 792 человека.

По словам главы Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро, данные указывают на "выравнивание" хода эпидемии, что указывает на приближение к прохождению ее пика. "Это не значит, что мы преодолели пик, потому что надо посмотреть, с какими темпами будет опускаться число заражений. Вряд ли можно говорить об "обнулении" в ближайшее время", - сказал он.

В понедельник было зарегистрировано рекордно низкое число новых заразившихся с 17 марта - 1,6 тыс. (по сравнению с более 3 тыс.). 

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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