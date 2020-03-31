Генсек ООН учредил целевой фонд для поддержки стран в борьбе с коронавирусом

"Мир столкнулся с беспрецедентным испытанием, - признал он. - И сейчас наступил момент истины".

ООН, 31 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил доклад о мерах по помощи странам в борьбе с коронавирусом, а также учредил целевой Фонд поддержки и реагирования на угрозу. Об этом заявил сам генсек на состоявшейся во вторник виртуальной конференции.

"ООН в координации с партнерами учреждает целевой Фонд поддержки и реагирования на угрозу коронавируса, чтобы поддержать страны со средним и низким доходом в ответе на этот вызов, а также в восстановлении экономики", - информировал Гутерриш.

Генсек также отметил, что после победы над пандемией страны столкнуться с выбором - возвращаться к прежнему мироустройству или решительно бороться с теми проблемами, которые делают мир более уязвимым. "Восстановление от COVID-19 должно привести мир к новой модели экономики", - заключил он.

Меры, предлагаемые ООН

В докладе "Разделенная ответственность, всемирная солидарность: реагирование на социально-экономические последствия распространения коронавируса" содержатся рекомендации по принятию различного рода мер для противостояния пандемии. Так, на международном уровне предлагается "поддержать реализацию инновационного, скоординированного и ориентированного на человека пакета стимулов для достижения двузначного показателя роста мирового ВВП", "сопротивляться искушению принимать протекционистские меры", "реализовать четкие меры по поддержке экономики развивающихся стран".

На региональном уровне рекомендовано следовать принципу "не навреди" в реализации торговой политики, "обеспечить взаимодействие в бюджетно-финансовой и кредитно-денежной сфере", поддерживать частный сектор, а также усилить нормативно-правовую базу для противостояния трансграничным угрозам. Непосредственно государствам адресована рекомендация вводить налоговые стимулы и поддерживать самые уязвимые слои населения, помогать малому и среднему бизнесу, способствовать переходу на удаленный режим работы и так далее.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.