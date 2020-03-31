В Белорусии заявили, что ограничение прилета в Москву закрывает для белорусов транзит

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. МИД Белоруссии сообщил, что в связи с решением российской стороны о временном ограничении прилета в Москву для белорусских граждан практически закрывается данный транзитный коридор. Об этом сказано в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства, размещенном во вторник в Facebook .

"В связи с решением Оперативного штаба правительства РФ о временном ограничении прилета граждан в Москву (исключительно через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки) для белорусских граждан практически закрывается данный транзитный коридор", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что ввиду этого компания "Белавиа" отменила регулярные рейсы в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово". В то же время, как отмечают в МИД, в тесном контакте с российскими коллегами прорабатывается вопрос эвакуации автотранспортом загранучреждения находящихся в настоящий момент в аэропортах Москвы граждан Белоруссии. "Вариант решения ситуации найден. Надеемся, что в ближайшее время будет достигнут конкретный результат". - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в связи с вводимыми подавляющим большинством стран мира новыми ограничительными мерами, включая запрет международных авиационных перевозок, остается все меньше возможностей для оперативного возвращения белорусских граждан на родину. В ведомстве сообщили, что основными проблемными регионами продолжают оставаться Индия (в том числе штат Гоа), Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия.