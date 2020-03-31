Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Станции метрополитена Санкт-Петербурга ограничат время работы на вход пассажиров до 22:00 мск с первого по пятое апреля, движение наземного общественного транспорта будет осуществляться до 23:00 мск. Ограничительные меры направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

"В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции с первого по пятое апреля 2020 года вводятся изменения в работе общественного транспорта Санкт-Петербурга. В связи с минимальным пассажиропотоком в вечерние часы транспорт будет завершать свою работу раньше, чем обычно. Все станции метро будут закрываться для входа пассажиров в 22:00 мск. Наземный транспорт будет прекращать работу в 23:00 мск", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора города.

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Это маршруты, трассы которых дублируются иными видами транспорта, а также маршруты, следующие к торговым центрам. Список маршрутов, которые будут временно приостановлены, дополняется. Всего в городе 720 маршрутов общественного транспорта.

Также в период с 28 марта по 5 апреля приостановлено действие льготного проезд на всех видах городского общественного транспорта.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе, в среднем, система перевозит более 2 млн человек в сутки в сутки. Подземка города состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станции на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км. Первая линия ленинградского метро открылась 15 ноября 1955 года.