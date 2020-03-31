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Пандемия коронавируса нового типа
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Режим самоизоляции введен в Севастополе из-за ситуации с коронавирусом

Исключения составляют случаи, когда необходима экстренная медицинская помощь, а также выход на работу

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции вводится с 1 апреля в Севастополе для предотвращения распространения коронавируса, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства города.

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"Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в целях профилактики по нераспространению новой коронавирусной инфекции подписал указ, обязующий граждан не покидать места проживания (пребывания)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что исключение составляют случаи, когда необходима экстренная медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью. Также можно выходить на работу, если деятельность организации не приостановлена.

Кроме того, горожанам разрешается ходить в ближайший магазин и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания. "Завтра будет переходный день, штрафовать завтра никого не будут, будет вестись разъяснительная работа о мерах контроля и наказания", - отметили в пресс-службе правительства. 

Добавляется, что ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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