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Пандемия коронавируса нового типа
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Около 2 тыс. человек планируется доставить в Россию 31 марта из-за рубежа

Из них 535 человек доставят в аэропорты, расположенные в регионах

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании к концу дня 31 марта должны доставить в Россию 1947 человек, из них 535 - в региональные аэропорты. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам заседания рабочей группы.

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"Для ввоза россиян по согласованию с правительством РФ 31 марта планируется доставить 1947 человек, из них 535 человек в аэропорты, расположенные в регионах. Авиакомпания "Якутия" уже доставила во Владивосток из Филиппин 170 человек. Авиакомпания "Сибирь" доставит из Вьетнама в Новосибирск 202 человека, а из Таиланда в Иркутск - 163", - говорится в сообщении. В Москву пассажиров доставят из Таиланда, Денпасара, Гоа и Канкуна.

В Росавиации уточнили, что на 1 апреля запланированы рейсы из Индии, Туниса, Таиланда, всего шесть рейсов. Из них четыре - в региональные международные аэропорты (Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Иркутск).

"На заседании рабочей группы рассмотрены также вопросы доставки россиян из Катара, Италии, Великобритании, Танзании, Шри-Ланки и других государств", - добавили в Росавиации.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что оперативный штаб принял решение о сокращении количества чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа с 31 марта. По его словам, такая мера нужна, чтобы каждому прилетевшему пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии коронавируса. Позже Росавиация разъяснила, что с 31 марта россияне смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

При этом в сегодняшнем сообщении Росавиация пояснила, что "решения о приоритетных направлениях для включения в суточный план вывоза принимаются с учетом данных МИД РФ и отечественных авиакомпаний".

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