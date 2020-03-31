В СКФО закупают медицинское оборудование и вводят меры поддержки МСП из-за коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти регионов Северо-Кавказского федерального округа продолжают принимать новые меры борьбы с распространением коронавируса: почти во всех субъектах округа ввели режим самоизоляции, в ряде регионов ограничили движение транспорта, массовые свадьбы, а в некоторых - наладили пошив масок, закупают противоэпидемические костюмы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Регионы на изоляции
Режим самоизоляции всех граждан введен во вторник в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Ставропольском крае. Самые строгие меры в настоящее время действуют в Чеченской Республике. С 28 марта власти Чечни ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы региона, а также ввели ограничения на передвижения внутри республики.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в КБР - 6, Ставрополье - 6, Дагестане - 13, Чечне - 9. В Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии случаев заражения не зафиксировано.
Без свадеб
Во вторник было ограничено движение через пункты пропуска Верхний Ларс и Нижний Зарамаг, соединяющие Россию с Южной Осетией и Грузией. В список исключений попали дипломатические работники и члены их семей, водители грузовых автомобилей международного сообщения, сотрудники межправительственной фельдъегерской связи, члены официальных делегаций.
В КЧР с 31 марта и до особого распоряжения приостановили работу общественного транспорта, за исключением такси. Также приостановлена работа автовокзалов, автостанций. А в Минеральных Водах Ставропольского края с 1 апреля аэропорт переходит на новый регламент работы с 08:00 до 20:00, рейсы до 8 утра и после 8 вечера выполняться не будут.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам районов и городских округов взять под наблюдение каждого прибывшего из-за рубежа. Из общего числа прибывших в регион (более 16,6 тыс. человек) не установлены личности 796 человек.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона не играть свадьбы в период пандемии. А мэр Назрани Урусхан Евлоев заявил, что власти намерены штрафовать кафе и рестораны, которые сдают в аренду свои заведения жителям для проведения массовых свадеб. "Будем надеяться, что штрафы до 500 тысяч рублей отрезвят наших граждан, мы закроем абсолютно все, что указано в распоряжении, штрафы будут приходить к каждому, кто не соблюдает требования", - написал на своей странице в Instagram Евлоев.
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Дорогие жители нашего города и республики! С 30 марта 2020 г. на территории Ингушетии до особого распоряжения введен режим самоизоляции @06.mvd для всех жителей независимо от возраста. Нельзя покидать дома без острой необходимости, оставайтесь дома - это уже не пожелание, это обязательство, которое необходимо выполнять во имя всеобщего блага. За неисполнение требований будут применяться штрафные санкции. Поймите одно - все жесткие меры предпринимаются ради вас же самих. Аллахь аьттув боахкхалба вай! photo by @evgeniy_shivtsov Россия #Ингушетия #Назрань #Коронавирус безопасность #здоровье #ингуши
В КЧР представители Духовного управления мусульман рекомендуют сократить количество присутствующих на поминальных обрядах и свадебных мероприятиях.
Закупка аппаратов ИВЛ и производство масок
Также регионы начали закупать дополнительное медицинское оборудование. Северная Осетия получила из резервного фонда правительства 8 млн рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, всего в республике их сейчас 170. Кроме того, планируется закупить 5 тыс. медицинских масок. Во вторник также стало известно, что власти Северной Осетии направят на оснащение лечебных учреждений 100 млн рублей.
В КБР ожидают поступления 460 комплектов одноразовых противоэпидемических костюмов для сотрудников госпиталя особо опасных инфекций. "Кроме того, Минздраву КБР выделена квота на приобретение еще 879 таких костюмов. Минздравом КБР также заключены контракты на приобретение 510 многоразовых противоэпидемических костюмов", - сообщили в региональном министерстве.
В Северной Осетии преподаватели и обучающиеся Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа решили помочь Ардонской центральной районной больнице и начать пошив медицинских масок. Перед волонтерами стоит задача - шить 3100 масок в месяц до тех пор, пока ситуация с дефицитом не изменится.
Маски шьют и в Дагестане. Так, концерн "Кизлярский электромеханический завод" начал производство защитных медицинских масок для своих работников, они предоставляются бесплатно. Кроме того, восемь среднеобразовательных учреждений в регионе наладили производство марлевых масок. Также на производственных подразделениях УФСИН России по республике изготавливается около 5 тыс. штук в день.
В Нальчике (КБР) дезинфицируют дома коммунального типа. "Специалистами Муниципальной управляющей компании проведены обеззараживавшие работы в местах общего пользования общежитий, таких как подъезды, тамбуры, холлы и коридоры, лифтовые кабины, лестничные площадки, кухни и санитарные узлы", - сообщили в администрации города.
Поддержка МСП и помощь пожилым
Региональные власти позаботились и о поддержке предпринимателей. Так, власти Чечни на 2020 год разработали комплекс мер поддержки субъектов МСП в регионе, которые находятся в зоне риска из-за пандемии коронавируса. На их реализацию из регионального бюджета планируется направить более 1 млрд рублей.
"Сферы, по которым будет оказана государственная помощь - это и гостиничный бизнес, туризм, сфера услуг, транспортная сфера. На сегодняшний день предусмотрено около 20 первоочередных мер поддержки социально-экономического характера: это налоговые льготы, в 2020 году будут освобождены от транспортного налога частные предприятия, занимающиеся регулярным извозом пассажиров, будут освобождены от уплаты имущественного налога субъекты МСП, работающие в сфере туризма, гостиничного бизнеса и так далее", - сказал во время прямого эфира на ЧГТРК "Грозный" председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.
На Ставрополье на базе института уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае Кирилла Кузьмина создан специальный колл-центр, специалисты которого будут отвечать на волнующие вопросы бизнеса, связанные с новой инфекцией. А в Дагестане принято решение по временной отсрочке до 1 июля платежей для субъектов МСП за аренду госимущества.
В регионах сотрудники различных организаций и волонтеры продолжают помогать пожилым жителям, в том числе и ветеранам Великой Отечественной войны, которые сейчас стараются не выходить на улицу. На Ставрополье активную работу ведет штаб помощи ОНФ. А сотрудники Петровского и Новоалександровского межрайонных следственных отделов следственного управления СК РФ по краю выяснили, в чем нуждаются пожилые люди, купили лекарства и продукты ветеранам.
В КБР активисты регионального отделения ОНФ, "Молодежки ОНФ" и волонтеры-медики оказывают адресную помощь одиноким пожилым и маломобильным гражданам, находящимся дома.