В СКФО закупают медицинское оборудование и вводят меры поддержки МСП из-за коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти регионов Северо-Кавказского федерального округа продолжают принимать новые меры борьбы с распространением коронавируса: почти во всех субъектах округа ввели режим самоизоляции, в ряде регионов ограничили движение транспорта, массовые свадьбы, а в некоторых - наладили пошив масок, закупают противоэпидемические костюмы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Регионы на изоляции Режим самоизоляции всех граждан введен во вторник в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Ставропольском крае. Самые строгие меры в настоящее время действуют в Чеченской Республике. С 28 марта власти Чечни ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы региона, а также ввели ограничения на передвижения внутри республики. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в КБР - 6, Ставрополье - 6, Дагестане - 13, Чечне - 9. В Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии случаев заражения не зафиксировано. Без свадеб Во вторник было ограничено движение через пункты пропуска Верхний Ларс и Нижний Зарамаг, соединяющие Россию с Южной Осетией и Грузией. В список исключений попали дипломатические работники и члены их семей, водители грузовых автомобилей международного сообщения, сотрудники межправительственной фельдъегерской связи, члены официальных делегаций.

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В КЧР с 31 марта и до особого распоряжения приостановили работу общественного транспорта, за исключением такси. Также приостановлена работа автовокзалов, автостанций. А в Минеральных Водах Ставропольского края с 1 апреля аэропорт переходит на новый регламент работы с 08:00 до 20:00, рейсы до 8 утра и после 8 вечера выполняться не будут. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам районов и городских округов взять под наблюдение каждого прибывшего из-за рубежа. Из общего числа прибывших в регион (более 16,6 тыс. человек) не установлены личности 796 человек. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона не играть свадьбы в период пандемии. А мэр Назрани Урусхан Евлоев заявил, что власти намерены штрафовать кафе и рестораны, которые сдают в аренду свои заведения жителям для проведения массовых свадеб. "Будем надеяться, что штрафы до 500 тысяч рублей отрезвят наших граждан, мы закроем абсолютно все, что указано в распоряжении, штрафы будут приходить к каждому, кто не соблюдает требования", - написал на своей странице в Instagram Евлоев.