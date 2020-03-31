В Роспотребнадзоре планируют проводить 1 млн тестов на коронавирус в месяц

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор планирует проводить ежемесячно 1 млн новых тестов на коронавирус, разработанных учеными ведомства. Об этом заявил во вторник директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в интервью телеканалу "Россия-1" .

Роспотребнадзор сообщал, что Центральный НИИ эпидемиологии разработал высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции. Он зарегистрирован для использования в РФ 25 марта 2020 года.

"Мы предполагаем выйти на позицию в 1 млн определений в месяц и будем наращивать эти темпы", - сказал он.

Акимкин подчеркнул, что использование этих тестов позволит в полной мере решить задачи России по тестированию населения. "Возможно, мы будем помогать и сопредельным государствам", - добавил он.